قال النائب محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب، إن هناك فرصة ذهبية أمام مستأجري الإيجار القديم للحصول على شقة بديلة من الدولة بشروط ميسرة من خلال المنصة التي يتم تقديم الطلبات من خلالها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الشروط التي تنظم الحصول على هذه الشقة تتناسب مع ظروف المواطن وتكون في المحافظة محل إقامته، وستكون بنفس المستوى.

وناشد جميع المستأجرين أن يُقدموا على هذه المنصة، وعدم الانسياق وراء الدعوات التي يتم ترويجها وتدعو لعدم تقديم طلب عبر المنصة بداعي أن هذا الأمر سيعني إقرارًا للقانون.

وعقب الفيومي على ذلك بالقول: «لا يوجد أحد مطالب بإقرار القانون لأن القانون تم إقراره بالفعل وتم العمل به بشكل فعلي».

وفي وقت سابق، قال مصدر مسئول بوزارة الإسكان إن تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم مستمر إلكترونيًا عبر موقع مصر الرقمية حتى 13 يناير المقبل.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الشروق»، أن مد فترة التقديم محل دراسة، موضحًا أن الوزارة، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تسعى للموازنة ما بين إتاحة الفرصة لمزيد من المستأجرين وبين عدم الإطالة في فترة تلقي الطلبات؛ تمهيدًا لتحديد احتياجات الوحدات البديلة، سواء أماكنها أو مساحاتها أو نظام الانتفاع بها، تمليك أو إيجار أو إيجار ينتهي بالتملك.