لاعب زيمبابوي السابق: أحرجنا منتخب مصر ومرموش كان كابوسًا

أشاد سيفاس تشيميدزا، نجم منتخب زيمبابوي السابق، بأداء المنتخب المصري بعد فوزه على بلاده 2–1 في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية، واصفًا المباراة بالممتعة والمليئة بالإثارة، ومؤكدًا أن الفوز كان مستحقًا للفراعنة.

وأشار تشيميدزا عبر برنامج «ستاد المحور» إلى أن منتخب زيمبابوي اعتمد على أسلوب دفاعي مبالغ فيه، ولم يتمكن من الضغط على مصر بفاعلية، فيما شكل عمر مرموش تهديدًا دائمًا على الدفاع الزيمبابوي، وسجل هدفًا رائعًا اعتبره «كابوسًا» للفريق.

وتوقع نجم زيمبابوي السابق أن تواجه مصر منافسة سهلة نسبيًا أمام أنجولا وجنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أن هذين الفريقين سيحاولان الهجوم وترك مساحات للفراعنة، متوقعًا أن تنهي مصر دور المجموعات في الصدارة.

وأضاف أن المباراة المقبلة ستشهد تغيرًا في طريقة لعب زيمبابوي، إذ سيضطر الفريق للاعتماد على الهجوم بدل الدفاع الصارم، بينما سيحافظ منتخب مصر على ثقته بعد حصد أول ثلاث نقاط. وأكد تشيميدزا أن اللقاء كان مفيدًا للزيمبابويين لأنه أظهر قدرتهم على إرباك الفراعنة، لكنه هنأ مصر على الفوز واعتبره خطوة مهمة نحو مشوار البطولة.