حداد في طرابلس ووفد من الدفاع سيزور أنقرة لمتابعة ملابسات سقوط طائرة رئيس الأركان

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس الحداد الرسمي في عموم البلاد لمدة ثلاثة أيام، تُنكس خلالها الأعلام في كافة مؤسسات الدولة، وتُعلق المظاهر الاحتفالية والرسمية، وذلك حدادا على أرواح رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد، ومرافقيه، الذين وافتهم المنية إثر تحطم طائرتهم أثناء العودة من مهمة رسمية من مدينة أنقرة التركية.

وأكد المكتب الإعلامي بالحكومة أن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وجه وزارة الدفاع بإيفاد وفد رسمي إلى أنقرة، للوقوف على ملابسات الحادث، ومتابعة الإجراءات ذات الصلة، والتنسيق المباشر مع الجهات التركية المختصة، بما يضمن استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفق الأطر المعتمدة.

وقال وزير الدولة لشؤون الاتصال بحكومة الوحدة الوطنية، وليد اللافي، في تصريح صحفي، إن حكومة طرابلس "تلقت إبلاغا رسميا من السلطات التركية بشأن عثورها على جثامين رئيس الأركان الليبي محمد الحداد ومرافقيه، وحطام الطائرة التي كانت تقلهم".