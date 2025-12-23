 وزير التعليم: نستكمل السياسات الناجحة.. ولا يمكن إصدار قرار دون دراسة مستفيضة - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 11:23 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟

النتـائـج تصويت

وزير التعليم: نستكمل السياسات الناجحة.. ولا يمكن إصدار قرار دون دراسة مستفيضة

حنان عاطف
نشر في: الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 - 11:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 - 11:09 م

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تعمل في إطار «استراتيجية الدولة 2030»، وهناك التزام بها في إطار العملية التعليمية ولكن الآليات هي التي قد تختلف، ضاربًا المثل بحله لمشكلة الكثافات في الفصول.

وأضاف «عبد اللطيف» خلال لقاء عبر برنامج «الصورة» على قناة النهار، اليوم الثلاثاء، أن الوزراء السابقين في التعليم أدوا دورهم وهو يستكمل السياسات، التي أُثبت نجاحها، ويتدخل عندما تستدعي الحاجة ذلك.

وأكد أن القرارات لديهم تُبنى من أسفل إلى أعلى، من خلال عقد جلسات حوار مع المعلمين ومديري المدارس والإدارات التعليمية، والاستماع إلى آرائهم، كما يجري مركز البحوث التربوية دراسات متخصصة تُبنى عليها القرارات بشكل جماعي.

وشدد على أن الوزارة تتعامل مع نحو 25 مليون طالب، وهو ما يستلزم اتخاذ قرارات مدروسة بعناية شديدة، قائلًا: «لا يمكن إصدار أي قرار دون دراسة مستفيضة».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك