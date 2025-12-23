قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تعمل في إطار «استراتيجية الدولة 2030»، وهناك التزام بها في إطار العملية التعليمية ولكن الآليات هي التي قد تختلف، ضاربًا المثل بحله لمشكلة الكثافات في الفصول.

وأضاف «عبد اللطيف» خلال لقاء عبر برنامج «الصورة» على قناة النهار، اليوم الثلاثاء، أن الوزراء السابقين في التعليم أدوا دورهم وهو يستكمل السياسات، التي أُثبت نجاحها، ويتدخل عندما تستدعي الحاجة ذلك.

وأكد أن القرارات لديهم تُبنى من أسفل إلى أعلى، من خلال عقد جلسات حوار مع المعلمين ومديري المدارس والإدارات التعليمية، والاستماع إلى آرائهم، كما يجري مركز البحوث التربوية دراسات متخصصة تُبنى عليها القرارات بشكل جماعي.

وشدد على أن الوزارة تتعامل مع نحو 25 مليون طالب، وهو ما يستلزم اتخاذ قرارات مدروسة بعناية شديدة، قائلًا: «لا يمكن إصدار أي قرار دون دراسة مستفيضة».