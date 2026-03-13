تقرير: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قريتين بحوض اليرموك بسوريا

توغلت القوات الإسرائيلية اليوم الجمعة، في قريتي عابدين والعارضة في منطقة حوض اليرموك غربي محافظة درعا السورية.

وأفاد مراسل الأنباء السورية "سانا"، بأن "قوة للاحتلال تتألف من 7 سيارات اقتحمت القريتين، وفتشت منزلين وأقامت حاجزا لفترة قصيرة ثم انسحبت من المنطقة".

وأشارت الوكالة إلى أن"قوات الاحتلال أفرجت فجر اليوم عن 3 شبان وطفل اعتقلتهم أمس الخميس على أطراف قرية بريقة في ريف القنيطرة الجنوبي أثناء رعيهم الأغنام".

وتطالب سوريا بخروج القوات الإسرائيلية من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي تتخذها إسرائيل في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقا للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته وردع الممارسات الإسرائيلية، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري والعودة إلى اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974.