ستارمر: حرب إيران تزيد الحاجة إلى علاقات قوية بين المملكة المتحدة وأيرلندا

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن العنف في الشرق الأوسط زاد من أهمية العلاقات الجيدة بين المملكة المتحدة وأيرلندا.

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارين، إن زيادة التنسيق بين الدولتين من شأنه أن يساعدهما على ضمان الأمن الاقتصادي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم الجمعة.

والتقى القائدان في مقاطعة كورك لحضور القمة الثانية بين المملكة المتحدة وأيرلندا.

واستقبل مارتن ستارمر في منتجع "فوتا هاوس" قبيل سلسلة من الاجتماعات التي يشارك بها وزراء من الحكومتين.

وعقب الاجتماع أصدر ستارمر ومارتن بيانا مشتركا بقائمة من الأعمال المتفق عليها في مجالات " الرخاء المشترك والبحار والروابط المشتركة".

وقال مارتن إن العمل بين الحكومتين للتعامل مع إرث الصراع المدني في أيرلندا الشمالية، المعروف باسم "المشاكل": "يجسد مزايا علاقتيهما".