أبو مسلم: حسام حسن لم يخطئ باستبدال إمام عاشور أمام زيمبابوي

أكد أحمد أبو مسلم، نجم الأهلي السابق، أن تقارب مستويات لاعبي منتخب مصر يمثل نقطة قوة كبيرة للفريق، مشيرًا إلى أن الفراعنة قدموا مباراة جيدة أمام زيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية.

وقال أبو مسلم، في تصريحاته عبر برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، إن المنتخب أهدر عددًا من الفرص السهلة، لكنه لم يكن سيئًا على المستوى الدفاعي رغم الضغوط الكبيرة التي تعرض لها اللاعبون خلال اللقاء.

وأشار إلى أن الأداء لا يجب أن يكون في أعلى مستوياته منذ المباراة الأولى لكأس أفريقيا، بل من الطبيعي أن يتحسن تدريجيًا مع توالي المباريات، خاصة في البطولات الكبرى.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن حالة التسرع لدى اللاعبين جاءت نتيجة الرغبة في حسم المباراة مبكرًا، إلا أن الفوز في الدقائق الأخيرة يعكس امتلاك عناصر المنتخب لخبرات كبيرة، مؤكدًا أن المدير الفني حسام حسن لم يخطئ في قرار استبدال إمام عاشور خلال المباراة.