مفاجأة في مفاوضات تجديد عقد حسين الشحات مع الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تفاصيل جديدة ومفاجئة في مفاوضات تجديد عقد حسين الشحات مع النادي الأهلي.

وقال الغندور، خلال برنامج «ستاد المحور»: "اللاعب يرغب في الحصول على مقابل مادي يتجاوز 25 مليون جنيه في الموسم الواحد، بخلاف عوائد الإعلانات، ويرفض وضع بند يربط قيمة عقده بنسبة المشاركة، بينما يتمسك الأهلي بعرضه الذي يصل إلى 25 مليون جنيه شامل الإعلانات".

وأضاف الغندور أن الخلاف يمتد أيضًا إلى مدة التعاقد، حيث يسعى الشحات للتجديد لمدة موسمين مع إمكانية إضافة موسم ثالث بموافقة الطرفين، بينما تصر إدارة الأهلي على التجديد لموسم واحد فقط مع وجود موسم إضافي اختياري.

وأشار الغندور إلى أن الشحات يفكر، في حال تمسك الأهلي بعرضه الحالي، في الخروج على سبيل الإعارة لمدة موسم مع التجديد لموسمين، من أجل الاستفادة ماليًا من أي عرض خارجي محتمل.