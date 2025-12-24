نعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، مصرع رئيس أركان المجلس الرئاسي الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد، ومرافقيه، إثر حادث سقوط طائرة كانت تقلهم في تركيا.

وقال الدبيبة، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»: «ببالغ الحزن والأسى، تلقّينا نبأ وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد ومرافقيه، رئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي، ومستشار رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الأستاذ محمد العصاوي دياب، والمصور بمكتب إعلام رئيس الأركان العامة الأستاذ محمد عمر أحمد محجوب، إثر فاجعة وحادث أليم أثناء عودتهم من رحلة رسمية من مدينة أنقرة التركية».

وأضاف أن «هذا المصاب الجلل يُعد خسارة كبيرة للوطن وللمؤسسة العسكرية ولجميع أبناء الشعب، إذ فقدنا رجالًا خدموا بلادهم بإخلاص وتفانٍ، وكانوا مثالًا في الانضباط والمسؤولية والالتزام الوطني».

وتابع: «أحرّ التعازي وصادق المواساة إلى أسر من فقدنا وإلى رفاقهم في القوات المسلحة، ونسأل الله العلي القدير أن يتغمّدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان».

وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، أكد، في وقت سابق، فقدان الاتصال مع الطائرة التي كانت تقل الحداد وأربعة أشخاص آخرين.

وقال يرلي كايا، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إن الطائرة كانت متجهة من أنقرة إلى طرابلس، وطلبت الهبوط الاضطراري في إحدى مناطق أنقرة، قبل انقطاع التواصل معها.

وفي سياق متصل، كان وزير الدفاع التركي يشار غولر قد التقى، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بالفريق محمد علي الحداد في العاصمة أنقرة.

وأفادت وزارة الدفاع التركية بأن اللقاء جاء خلال زيارة الحداد إلى أنقرة تلبية لدعوة رئيس الأركان العامة سلجوق بيرقدار أوغلو، مشيرة إلى أن قائد القوات البرية التركية، متين توكيل، حضر اللقاء أيضًا.