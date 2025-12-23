بيدري يختار صلاح ضمن الأفضل في العالم ويتمنى مواجهته

أشاد الإسباني بيدري، نجم نادي برشلونة، بالمستوى الذي يقدمه الدولي المصري محمد صلاح، مؤكدًا أنه أحد أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي، ومتمنيًا مواجهته خلال المنافسات المقبلة.

وقال بيدري في تصريحات صحفية: "داخل الملعب الجميع يقاتل من أجل ما يريد، بغض النظر عن الفريق الذي يلعب له أو مدى قربه منك كصديق".

وأضاف نجم برشلونة: "أرغب في مواجهتهم جميعًا، باستثناء لامين يامال لأنه يلعب معي في برشلونة والمنتخب، لكن أخص بالذكر إيرلينغ هالاند ومحمد صلاح، لأنني لم أواجههما من قبل".

وتعكس تصريحات بيدري المكانة العالمية التي يحظى بها محمد صلاح، باعتباره واحدًا من أبرز نجوم كرة القدم في العالم.