وزير الداخلية التركي: طائرة رئيس الأركان الليبي طلبت الهبوط الاضطراري لكن انقطع التواصل معها

أفاد وزير الداخلية التركي على يرلى كايا، بانقطاع الإشارة اللاسلكية مع طائرة تقل رئيس الأركان في وزارة الدفاع في حكومة الدبيبة غربي ليبيا محمد علي الحداد.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس، مساء الثلاثاء، أن الطائرة كانت متجهة من أنقرة إلى طرابلس وطلبت الهبوط الاضطراري في منطقة أنقرة ولكن انقطع التواصل بعد ذلك.

وتابع: «يوجد على متن الطائرة خمسة أشخاص، من بينهم رئيس أركان القوات المسلحة الليبية، اللواء محمد علي أحمد الحداد».

وفي وقت سابق، أفاد وزير الدولة للاتصال والشئون السياسية في الحكومة الليبية المؤقتة وليد اللافي، بأن تركيا أبلغتهم بفقدان الاتصال العسكري بطائرة الحداد الذي كان في زيارة رسمية للقاء نظيره التركي في أنقرة، موضحًا أنه يتم التنسيق مع الجانب التركي لمتابعة مستجدات الحادثة.

وأضاف أنّ فرقًا تركية هرعت إلى المواقع التي من المتوقع أن تكون هذه الطائرة هبطت فيها، معبرًا عن التطلع لتلقي أخبار إيجابية بشأن ما جرى.

ولفت إلى أنهم أبلغوا من الجانب التركي بأنه بعد نصف ساعة من إقلاع الطائرة تم الإبلاغ عن عطل فني، ثم اختفت الطائرة بعد ذلك عن الرادار مع ترجيح بأنها سقطت، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي معلومات إضافية في هذا الشأن.