إعلام تركي يبث فيديوهات يُرجح ارتباطها بسقوط طائرة رئيس الأركان الليبي

بثت وسائل إعلام وصحفيون في تركيا، مقطع فيديو لما قالوا إنه يتعلق بواقعة انقطاع الاتصال بطائرة تقل رئيس الأركان في وزارة الدفاع في حكومة الدبيبة غربي ليبيا محمد علي الحداد.

ويظهر أحد المقاطع، الذي يستغرق ثواني معدودة، وميضًا كبيرًا جراء ما قيل إنه لحادثة سقوط طائرة رئيس الأركان الليبي بحكومة الدبيبة ومرافقيه.

Ankara'da özel jet düştü...



Libya Genelkurmay Başkanı'nın da içinde olduğu doğrulandı



İlk görüntüler geldi!#Ankara Esenboğa Havalimanı #Uçuşlara hayman enkaz jet falcon Libya genel kurmay başkanı pic.twitter.com/ob7zDEOWkh — OZAN ÖZTÜRK (@ozanozturk_tr) December 23, 2025

في حين بينت مقاطع أخرى، نيرانًا مشتعلة بموقع قيل إنها لسقوط الطائرة.

Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'le birlikte 5 kişinin bulunduğu özel uçak Ankara'da düştü. pic.twitter.com/G10PRjtVWX — OZAN ÖZTÜRK (@ozanozturk_tr) December 23, 2025

ولا توجد حتى الآن معلومات رسمية بشأن مصير طائرة المسئول العسكري الليبي. في حين رجح وزير الدولة للاتصال والشئون السياسية في الحكومة الليبية المؤقتة وليد اللافي، أن تكون الطائرة قد تحطمت.

وفي وقت سابق، أكد وزير الداخلية التركي على يرلى كايا، انقطاع الإشارة اللاسلكية مع طائرة تقل رئيس الأركان في وزارة الدفاع في حكومة الدبيبة غربي ليبيا محمد علي الحداد.

وقال في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس، مساء الثلاثاء، إن الطائرة كانت متجهة من أنقرة إلى طرابلس وطلبت الهبوط الاضطراري في منطقة أنقرة ولكن انقطع التواصل بعد ذلك.

وتابع: «يوجد على متن الطائرة خمسة أشخاص، من بينهم رئيس أركان القوات المسلحة الليبية، اللواء محمد علي أحمد الحداد».