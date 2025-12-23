سلطات طرابلس تعلن رسميا مصرع رئيس الأركان ومرافقيه في تحطم طائرة بتركيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت سلطات طرابلس في ليبيا، مصرع رئيس الأركان في وزارة الدفاع بالحكومة المؤقتة ومرافقيه في تحطم طائرة بأنقرة.

وقال رئيس الحكومة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة عبر حسابه على فيسبوك: «ببالغ الحزن والأسى، تلقّينا نبأ وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد ومرافقيه رئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيل ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي ومستشار رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد العصاوي دياب والمصور بمكتب إعلام رئيس الأركان العامة محمد عمر أحمد محجوب إثر فاجعة وحادث أليم أثناء عودتهم من رحلة رسمية من مدينة أنقرة التركية».

وأضاف: «هذا المصاب الجلل خسارة كبيرة للوطن وللمؤسسة العسكرية ولجميع أبناء الشعب إذ فقدنا رجالا خدموا بلادهم بإخلاص وتفانٍ وكانوا مثالاً في الانضباط والمسؤولية والالتزام الوطني».

وسبق أن أكد وزير الداخلية التركي على يرلى كايا، انقطاع الإشارة اللاسلكية مع طائرة تقل رئيس الأركان في وزارة الدفاع في حكومة الدبيبة غربي ليبيا محمد علي الحداد.

وقال في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس، إن الطائرة كانت متجهة من أنقرة إلى طرابلس وطلبت الهبوط الاضطراري في منطقة أنقرة لكن انقطع التواصل بعد ذلك.

وأفادت قالت قناة "تي آر تي" بأن الطائرة التي أقلعت من مطار إيسنبوجا، وأبلغت عن طلب هبوط اضطراري بسبب عطل كهربائي.