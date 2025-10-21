عبرت الفنانة نيللي كريم، عن سعادتها بموافقة الفنان حنان مطاوع على المشاركة في فيلم «هابي بيرث داي»، مبدية تأثرها وإعجابها الشديد بأدائها خلال افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

وكشفت خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر فضائية «النهار» عن رغبتها في أداء دورها، قائلة: «شخصيتها حلوة أوي، وكانت عجباني، قرات السناريو، وقلت للمخرج محمد دياب: دي أنا».

وأكدت أنها كانت تريد بشدة تجسيد الدور الذي رأت فيه «عمقا وحزنا»، مشددة أنها لا تقيس الأدوار بحجمها على الإطلاق.

وأشارت إلى مشاهدة الفيلم كاملا للمرة الأولى مع الجمهور في صالة العرض، مضيفة: «أول مرة أشاهد الفيلم كله على بعضه، فكان كأني أشاهده أول مرة».

وتحدثت عن التحدي النفسي الكبير الذي واجهته في تجسيد دورها، قائلة: «أنا اتخنقت من نفسي، لأن مشاهد كثيرة جدًا أنا كإنسان عندي مشاعر مختلفة عن الشخصية».

ولفتت إلى صعوبة أن يؤدي الممثل شخصية مشاعرها أقل من مشاعره الحقيقية، واصفة التجربة بأنها تتطلب «كتم المشاعر وتحجيمها».

وأكدت أنه لا توجد شخصيات شريرة بالمعنى التقليدي في الفيلم، لكن «هناك شخصيات وضعت في ظروف لا تعرف ماذا ستفعل»، مشددة أن «الشر هو المجتمع والظروف والحياة، ليس الإنسان».

ويدور الفيلم حول قصة طفلة عاملة بسيطة تدعى «توحة» تعمل كخادمة في منزل أسرة ثرية، وتحاول الطفلة تنظيم حفل عيد ميلاد لصديقتها، بينما تخفي في داخلها رغبة في الاحتفال بعيد ميلادها، ويطرح الفيلم قضية عمالة الأطفال والطبقية، ومعاناة الأطفال وحلمهم بالاحتفال.

وتجسد الفنانة نيللي كريم، امرأة مطلقة، تواجه صعوبات حياتية ومشكلات شخصية، إلا أنها تحاول تحويل الألم إلى قوة، في إطار درامي إنساني.