متحدث الحكومة: مصنع «سيماف» سيوفر مليارات كانت تُنفق على استيراد عربات القطارات والمترو

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التفقدية لمصنع «سيماف» تأتي في إطار حرص الدولة على توطين الصناعات الاستراتيجية، مشيرا إلى أن المصنع شهد عملية «تطوير كبيرة جدًا» بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لـ «Extra News» أن «مصر ما زالت تطبق خطة طموحة لقطاع النقل» وعلى رأسها خلال تجديد عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، موضحا أن المصنع يوفر احتياجات الدولة من عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، إلى جانب توفير العملة الصعبة الضخمة التي كانت تُنفق على استيراد هذه العربات، بالإضافة إلى فتح مجال التصدير للدول العربية والإفريقية.

ولفت إلى افتتاح المصنع عام 1958 لكنه لم يشهد التطوير الكافي على مر السنوات، مؤكدا أن المصنع خضع مؤخرًا لـ «مجهود جبار» من الهيئة العربية للتصنيع لتطويره، عبر إدخال تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي.

وأوضح أن عملية التطوير الشاملة للبنية التحتية والهندسية وخطوط الإنتاج أدت إلى حصول المصنع على «شهادات جودة عالمية وشهادات اعتماد دولية» مكنه من المنافسة خارجيا.

ولفت إلى أن المصنع يمتلك الآن «ماكينة عملاقة تعد الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط وإفريقيا»، في إطار عمل بنظام تحكم رقمي كامل لتصنيع أجزاء دقيقة لعربات القطارات والمترو.

وأكد أن كل هذه الجهود مصحوبة بتدريب الكوادر المصرية، تسهم في توطين الصناعة وتوفير «مليارات كانت تنفق في السابق»، وتفتح مجالا ضخما أمام المصنع لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، أعمال تطوير مصنع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق «سيماف»، منها مركز القطع بالليزر، والتى تشمل ماكينة ثناية قدرة 800 طن، وماكينة ثناية قدرة 300 طن، لتشكيل المعادن، بالإضافة لمثقاب الدفة،و الوحدة الرئيسية بالمركز وبها ماكينة القطع بالليزر بقدرة إنتاجية تتراوح بين 10 إلى 25 طنا في الوردية الواحدة.

وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن مصنع «سيماف» نجح فى إنهاء وتسليم 10 قطارات مترو أنفاق مكيفة بإجمالي 80 عربة للخط الثالث بالقاهرة بالتعاون مع شركة «هيونداى» الكورية، بالإضافة إلى تسليم 375 عربة سطح ناقلة للحاويات ضمن عقد لتوريد 1000 عربة بضائع متنوعة.