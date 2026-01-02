التحفظ على صاحب مطعم و3 عمال بعد إصابة 25 شخصا بتسمم في الشرقية

تحفظت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الشرقية، على صاحب مطعم و3 عمال؛ على خلفية واقعة تسمم 25 شخصا تناولوا وجبات غذائية، مُعدة في المطعم، في حفل حنة بمدينة بلبيس.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول 25 شخصا، مصابين باشتباه في تسمم غذائي؛ حيث ظهرت عليهم أعراض قيء وإسهال عقب تعرضهم لإعياء مفاجئ.

وكشفت المعاينة والفحص المبدئي أن المصابين شعروا بالأعراض عقب تناولهم وجبات في حفل حنة بمدينة بلبيس، وأن الوجبات كانت مُعدة في أحد المطاعم بمدينة بلبيس.

وتواصل الفرق الطبية متابعة حالة المصابين الصحية وإجراء الفحوصات اللازمة؛ للوقوف على سبب الواقعة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.