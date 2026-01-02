القبض على مسجل خطر سرق أموال النفقة من محكمة الأسرة في الشرقية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على مسجل خطر، لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من أموال النفقة داخل محكمة الأسرة بمدينة الزقازيق، بمجمع محاكم الزراعة بمركز الزقازيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مركز شرطة الزقازيق يفيد بورود بلاغ بسرقة مبلغ مالي من محكمة الأسرة بمجمع محاكم الزراعة.

وأوضحت المعاينة الأولية وجود كسر في أحد جدران المحكمة، ما أسفر عن سرقة المبلغ المالي من أموال النفقة.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم "خالد م"، مسجل خطر ومقيم بمحافظة الدقهلية، وله معلومات جنائية سابقة، واعتياده على سرقة الجهات الحكومية.

وتم ضبط المتهم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حيال الواقعة.