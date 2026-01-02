توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس شديد البرودة على مختلف الأنحاء في الصباح الباكر، فيما يكون مائلا للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لحالة الملاحة البحرية، أوضحت الأرصاد أن البحر المتوسط يشهد حالة ما بين معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر وخليج السويس معتدلة إلى مضطربة كذلك، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار، مع رياح شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة؛ تسجل القاهرة 19 درجة مئوية للعظمى و10 درجات للصغرى، والإسكندرية 18 للعظمى و11 للصغرى، بينما تسجل العاصمة الجديدة 20 للعظمى و8 درجات للصغرى، فيما تشهد محافظات الصعيد طقسا أكثر دفئا نهارا، حيث تصل العظمى في أسوان وأبو سمبل وشلاتين إلى 26 درجة، في حين تنخفض في كاترين إلى 13 درجة للعظمى ودرجتين للصغرى.