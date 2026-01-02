مجدي الجلاد: أرجح تغيير الحكومة بعد انعقاد البرلمان

توقع الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، تغيير الحكومة الحالية بالتزامن مع انعقاد مجلس النواب الجديد، قائلا: «أنا أرجح أكثر أن هذه الحكومة سيتم تغييرها بعد انعقاد البرلمان.. وهذا تحليلي».

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «كل الكلام» المذاع عبر فضائية «الشمس» أن قرار تغيير الحكومة «غير إلزامي» ويعود حصرًا لرئيس الجمهورية.

ورأى أن «المزاج العام للشارع المصري الآن يقول: كفاية هذه الحكومة بتعديلاتها 7 أو 8 سنوات، خاصة أن النتائج غير جيدة في الملف الاقتصادي»، مشيرا إلى استمرارها منذ عام 2018، على الرغم من التغيرات التي طرأت عليها.

وأضاف أن الملف الاقتصادي يعد «الحاكم لكل شيء»، لافتا في الوقت ذاته إلى أن «هذه الحكومة قد تكون تحملت عبء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي».

واعتبر أن «الوضع الاقتصادي الآن يقول إن المزاج العام للمواطن المصري يريد أن يرى حكومة جديدة، لأنه لن يشعر بالأمل الجديد الذي تبشر به الحكومة».