قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن خريطة الاستثمار في مصر شهدت «تحولا» بعد وضع مستهدفات واضحة تركز على 8 قطاعات رئيسية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «المحور» أن القطاعات المستهدفة تتمثل في الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعة، والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، واللوجيستيات، بالإضافة إلى قطاعات التعليم والصحة والزراعة التي تمثل أمنا قوميا.

وأوضح أن قطاع الصناعة شهد «تطورًا كبيرًا جدًا» خلال العام ونصف العام الماضي، في ظل الإقبال الكبير للغاية من الشركات الصناعية المحلية والأجنبية، لافتا إلى أن قطاع الطاقة شهد كذلك «تطورا كبيرا» على مدار السنوات الماضية.

ونوه أن قطاع الطاقة الخضراء، يشمل أيضا توطين الصناعات المغذية، ولا يقتصر وحسب على إنشاء المحطات، متابعا: «الطاقة الشمسية على سبيل المثال، وصلنا إلى نسبة مكون محلي ما يقارب 80%، ونهدف للوصول إلى 100% في 2026».

وأشار إلى أن الهيئة تتبع الآن مقولة «الاستثمار من أجل التصدير»، للاستفادة من الميزة التنافسية التي تتمتع بها مصر عبر اتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة تخدم 3 مليارات نسمة، بالإضافة إلى الاستفادة من الإصلاحات النقدية التي جعلت تسعير العملة «تنافسيًا جدًا» في التصدير.

وأكد أن توجه الهيئة أدى إلى تنشيط المناطق الحرة، و «لم يعد هناك مكان شاغر، ووصلت نسبة الإشغال إلى 97%»، مشيرا إلى مطالبة الهيئة بإنشاء مناطق حرة جديدة لاستيعاب الطلب.