مصر تعرب عن خالص تعازيها لسويسرا في ضحايا حريق كران - مونتانا

أعربت مصر، عن صادق التعازي لحكومة والشعب السويسري الصديق في ضحايا الحريق المأساوي الذي اندلع في منطقة كران مونتانا، وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، تضامنها الكامل مع سويسرا في هذا الظرف الإنساني الأليم، معربة عن خالص مواساتها لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وكان حوالي 40 شخصا قد لقوا حتفهم وأُصيب نحو 115 آخرون، عندما اندلع حريق في حانة بمنتجع كرانس مونتانا خلال احتفالات ليلة رأس السنة.

ولم تكشف الشرطة بعد عن سبب الحريق، غير أن شهودا قالوا إن الشرارة الأولى انطلقت عندما كانت نادلة ترقص على أكتاف زميل لها وهي تمسك بشرارات نارية مقتربة من السقف الخشبي.

وقالت السلطات، إن الحريق تسبب في حدوث "اشتعال فجائي"، انتقل من حريق في طور النمو إلى حريق كامل شب في جميع الأسطح في آن واحد.

وتعد كرانس-مونتانا منتجعا فاخرا للتزلج في قلب جبال الألب السويسرية، ويقصده عدد كبير من السياح الأجانب، فيما لا تزال المنطقة مغلقة ويفرض حظر جوي فوقها.