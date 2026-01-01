قال الفنان أحمد السقا، إنه يحرص على أن يشارك بنفسه في دفن جثامين من يتوفى من المقربين منه، لكنه لم يستطع دفن الفنان الراحل سليمان عيد.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «واحد من الناس» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو الليثي، عبر شاشة «الحياة»، أن يشارك في هذا الأمر منذ أن كان في الصف الأول الإعدادي، ضاربًا المثل بأنه دفه جده بيده بعد وفاته.

وأوضح أن هناك شخصًا واحد لم يتمكن من نزول القبر معه لدفنه بنفسه وهو الفنان الراحل سليمان عيد، الذي ظلت علاقتهما ممتدة لـ26 سنة دون أي فراق.

وتابع: «دكتور أشرف زكي استغرب جدًا وقالي يعني إيه (مش هتنزل) قولتله أنا أول مرة أعرف يعني إيه مصطلح رجلي مش شايلاني.. أنا رجلي مش شايلاني.. قالي مش هتنزل تدفن سليمان عيد قولتله أنا هدفن نفسي إزاي».

وتابع متحدثًا عن سليمان عيد: «سليمان ده مش هيتحاسب.. ده داخل الجنة داخل الجنة.. على مسئوليتي الشخصية.. أنا عشت معاه أكثر من أهلي وهو عاش في بيتي أكثر من أي حد».





وتوفي سليمان عيد في أبريل الماضي، إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 56 عاما. وكان آخر ظهور له قبل وفاته بيوم واحد في عزاء المنتج الفني صلاح حسن.