علق حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على مقترح رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، بشأن ضرورة استغلال المقرات الحكومية القديمة، بما في ذلك تحويل بمبنى وزارة الخارجية على الكورنيش إلى فندق.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «المحور» إن استغلال الأصول «يحدث بالفعل»، مضيفا: «الجهات الحكومة تنتقل من وسط البلد إلى العاصمة الإدارية، والأصول الموجودة بالفعل يتم ضمها إلى الصندوق السيادي لإعادة استغلالها ورفع كفاءتها»، مستشهدًا بما حدث في مجمع التحرير.

ورد على تساؤل حول بطء وتيرة الإجراءات، قائلا: «إذا قارنا بما يتم في القطاع الخاص، فالخطوات بطيئة؛ لكن لو قارنا بالنظام الحكومي، فالخطوات سريعة».

وأشار إلى أن «الريتم (النسق) المعتاد للحكومة يستغرق عشرات السنوات، لكن الآن يستغرق سنة أو سنة ونصف»، متابعا: «الحكومة انتقلت بالكامل إلى العاصمة الإدارية الجديدة منذ العام الماضي فقط، وبالتالي الأصول الموجودة اليوم يُعاد ملكيتها إلى جهة أخرى، وهذا الأمر يتطلب بعض الإجراءات، ويجري تنفيذها بشكل أسرع من المعتاد لكي نبدأ العمل على رفع كفاءتها، لكن هذا لا يوقف إني أجيب مستثمر ويتفرج، ونبدأ نتكلم على طريقة التعاقد، كل شيء يسير بالتوازي».

وعلق على إمكانية وجود فجوة بين الطموحات والنتائج، قائلا: «نعم، هذا بطبيعة الحال، أنت تضع لنفسك أرقاما ومستهدفات طموحة جدًا لتتمكن من بلوغها، لكن لا يحدث شيء بين يوم وليلة، نحن نريد أن تسير الأمور بسرعة، لأننا نتصور أن الوتيرة من حولنا سريعة؛ ولكن هذا ليس حقيقة».

وأكد أن مصر تستفيد من المنافسة مع دول الجوار بشكل كبير جدًا في تسريع الإجراءات واتخاذ قرارات قد «تكون جريئة، ليس من المعتاد أن تتخذها الحكومة المصرية بهذه السرعة»، هذا بالإضافة إلى استفادة الشركات المصرية من خلال تصدير كوادرها للعمل في الخارج، بعد تلبية الاحتياجات المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.