انتهت مساء اليوم الخميس مباريات الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة المصرية بنتائج مثيرة للغاية.
وشهدت هذه الجولة سقوط نادي الزمالك أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0، وهي نفس نتيجة خسارة الأهلي من المقاولون العرب.
وبهذه النتائج تكون ترتيب المجموعات كالتالي:
المجموعة الأولى:
1- فاركو برصيد 9 نقاط.
2- طلائع الجيش برصيد 7 نقاط.
3- إنبي برصيد 6 نقاط.
4- المقاولون العرب برصيد 4 نقاط.
5- غزل المحلة برصيد 3 نقاط.
6- سيراميكا كليوباترا برصيد 3 نقاط.
7- الأهلي برصيد 3 نقاط.
المجموعة الثانية:
1- الجونة برصيد 10 نقاط.
2- بتروجت برصيد 9 نقاط.
3- البنك الأهلي برصيد 5 نقاط.
4- الإسماعيلي برصيد 4 نقاط.
5- وادي دجلة برصيد 3 نقاط.
6- مودرن سبورت برصيد نقطتين.
7- بيراميدز دون رصيد من النقاط.
المجموعة الثالثة:
1- المصري برصيد 7 نقاط.
2- الاتحاد برصيد 6 نقاط.
3- زد برصيد 6 نقاط.
4- سموحة برصيد 5 نقاط.
5- الزمالك برصيد 4 نقاط.
6- كهرباء الإسماعيلية برصيد 3 نقاط.
7- حرس الحدود دون رصيد من النقاط.