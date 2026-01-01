سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتهت مساء اليوم الخميس مباريات الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة المصرية بنتائج مثيرة للغاية.

وشهدت هذه الجولة سقوط نادي الزمالك أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0، وهي نفس نتيجة خسارة الأهلي من المقاولون العرب.

وبهذه النتائج تكون ترتيب المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى:

1- فاركو برصيد 9 نقاط.

2- طلائع الجيش برصيد 7 نقاط.

3- إنبي برصيد 6 نقاط.

4- المقاولون العرب برصيد 4 نقاط.

5- غزل المحلة برصيد 3 نقاط.

6- سيراميكا كليوباترا برصيد 3 نقاط.

7- الأهلي برصيد 3 نقاط.

المجموعة الثانية:

1- الجونة برصيد 10 نقاط.

2- بتروجت برصيد 9 نقاط.

3- البنك الأهلي برصيد 5 نقاط.

4- الإسماعيلي برصيد 4 نقاط.

5- وادي دجلة برصيد 3 نقاط.

6- مودرن سبورت برصيد نقطتين.

7- بيراميدز دون رصيد من النقاط.

المجموعة الثالثة:

1- المصري برصيد 7 نقاط.

2- الاتحاد برصيد 6 نقاط.

3- زد برصيد 6 نقاط.

4- سموحة برصيد 5 نقاط.

5- الزمالك برصيد 4 نقاط.

6- كهرباء الإسماعيلية برصيد 3 نقاط.

7- حرس الحدود دون رصيد من النقاط.