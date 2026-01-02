إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الجديدة

أُصيب 10 أشخاص، بكدمات متفرقة في الجسم، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة "ميكروباص" نتيجة السرعة، أثناء سيرها على طريق أسيوط الجديدة، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات "أسيوط الجامعي" و"الإيمان العام" لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، بلاغًا من العميد أحمد إدريسي، رئيس مباحث المرور، يفيد بانقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الجديدة، وأسفر عن وقوع عدة إصابات.

وبانتقال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، تبين إصابة كلٍّ من: "عماد.ح" 45 عامًا، "محمد.أ" 32 عامًا، "عبدالرحمن.أ" 30 عامًا، "طه.ع" 35 عامًا، "زينب.م" 30 عامًا، "أحمد.ط" عامان، "محمود.ط" 7 أعوام، "محمد.ط" 8 أعوام، "أحمد.ح" 39 عامًا، و"أحمد.ت" 38 عامًا.

ووفقًا لمصدر أمني، تم نقل المصابين لتلقي العلاج، وجرى رفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور. كما تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيق.

وفي السياق نفسه، وجّه اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بمتابعة حالات المصابين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، مع إعداد تقرير شامل عن الواقعة.