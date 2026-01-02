لجنة التدريب بـ «الإعلاميين»: قرار المتحدة بشأن مشاهير السوشيال ميديا يحمي هوية الوطن

ثمن أيمن علي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعدم متابعة أو تغطية أي نشاط اجتماعي لمشاهير "التيك توك والسوشيال ميديا"، مؤكدًا على أنه خطوة مهمة نحو حماية الهوية المجتمعية لمصر.

وقال "علي" خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة والناس، أمس الخميس، إنه يرى أن القرار لا يتعلق بأشخاص بعينهم، بل يناقش هوية المجتمع ودور الإعلام ومسئولياته التاريخية، مشيرًا إلى أن الإعلام المصري لطالما كان شريكًا أساسيًا في حماية الهوية وصناعة الوعي والحفاظ على القيم المجتمعية.

وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت ظهور منصات رقمية خلقت نوعًا جديدًا من الشهرة السريعة بلا سياق أو رسالة واضحة، معتبرًا أن الهدف من القرار تنظيم المشهد الإعلامي، ولأن الإعلام جهة مسئولة أمام المجتمع والتاريخ.

ولفت إلى أن هذا القرار يوعي الجمهور، وخاصة الشباب، بالفرق بين الشهرة والتأثير الحقيقي، ويشجع المنصات الرقمية على الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، وهو حماية لهوية الوطن، داعيًا إلى تغطية كل ما يليق بمصر.



وكانت الصحف والمواقع التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت عدم تغطية أي نشاط أو فعالية أو مناسبة اجتماعية تخص من يُطلق عليهم مشاهير "السوشيال ميديا والتيك توك" انطلاقًا من إيمانها بأن رسالة الصحافة أسمى من ملاحقة محاولات صناعة الضجيج وجذب الانتباه دون مضمون أو قيمة حقيقية.