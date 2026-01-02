قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك تطابقا بين نظرية تقسيم الدول العربية التي ظهرت في الثمانينيات وما يحدث اليوم في المنطقة، مشيرا إلى أن الصومال يعاني من نفس الأزمة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء DMC» المذاع عبر «DMC» أن المكونات الميليشياتية ومكونات ما دون الدول «معنية طوال الوقت بمحاولة صناعة مناطق رخوة»، والتي تعتبر «البيئة المثالية» لحياة الميليشيات والتنظيمات الإرهابية، وذلك على الرغم من رغبة المجتمع الدولي في الحفاظ على وحدة واستقرار الدول.

وأوضح أن التنظيمات الإرهابية تنتظر لـ «تقطف ثمار هذا التفتت، والتفكيك العمدي الذي يحدث في كثير من مناطق خريطتنا العربية والشرق الأوسط».

وأشار إلى النموذج السوري «مقلق للغاية، فهو يتم بأيادي إسرائيلية وبفعل إسرائيلي»، مؤكدا أن هناك أطرافًا داخلية وخارجية أخرى «تدعم هذا المشروع أو تراهن عليه» بدعوى أنه سيقود سوريا إلى الأمان.

ورأى أن ما يحدث إعادة تجربة «أثبتت فشلها بامتياز» في أفغانستان وسوريا ومناطق عربية أخرى، مشددا أن المراهنة على ما دون الدولة الوطنية الجامعة ودولة المؤسسات «مراهنة خاسرة».

وأكد أن الترويج الإعلامي الإقليمي والدولي لهذا المشروع سينكشف على المدى المتوسط والبعيد، لا سيما أن «السوريين كانوا مغلوبين على أمرهم»، مشيرا إلى أن أطيافا كثيرة من الداخل السوري «ليست راضية على الإطلاق على ما يتم صناعته».