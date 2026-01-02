في خطاب تنصيبه عمدة لنيويورك زهران ممداني يعد بالحكم «بتوسع وجرأة»

أصبح زهران ممداني عمدة لمدينة نيويورك يوم الخميس، ليضطلع بواحدة من أصعب الوظائف في السياسة الأمريكية، متعهداً بإصلاح الحكومة لصالح الطبقة العاملة الكادحة في المدينة.

وأدى ممداني، وهو ديمقراطي، اليمين الدستورية في محطة مترو أنفاق خارجة عن الخدمة أسفل مبنى بلدية المدينة بعد منتصف الليل مباشرة، واضعاً يده على المصحف أثناء أداء القسم كأول عمدة مسلم للمدينة.

وبعد العمل جزاً من الليل في مكتبه الجديد، عاد ممداني إلى مبنى البلدية في سيارة أجرة قرابة منتصف نهار الخميس لحفل تنصيب عام أكثر ضخامة، حيث قام السناتور الأمريكي بيرني ساندرز، أحد الأبطال السياسيين للعمدة، بإجراء مراسم القسم للمرة الثانية.

وقال ممداني أمام حشد يهتف: "بدءا من اليوم، سنحكم بتوسع وجرأة. قد لا ننجح دائما، لكن لن نتهم أبداً بالافتقار إلى الشجاعة للمحاولة".

وأضاف: "إلى أولئك الذين يصرون على أن عصر الحكومة الكبيرة قد انتهى، اسمعوني حين أقول هذا: لن تتردد بلدية المدينة بعد الآن في استخدام سلطتها لتحسين حياة سكان نيويورك".

واحتشدت الجموع في البرد القارس لحضور حفل التنصيب جنوب مبنى البلدية مباشرة في امتداد لشارع برودواي يعرف باسم "وادي الأبطال"، المشهور بمواكب الاحتفالات التاريخية.

ولم يهدر ممداني الكثير من الوقت لبدء العمل بعد الحدث.إذ ألغى العديد من الأوامر التنفيذية التي أصدرتها الإدارة السابقة منذ 26 سبتمبر 2024، وهو التاريخ الذي أعلنت فيه السلطات الاتحادية عن توجيه اتهامات بالفساد إلى عمدة المدينة السابق إريك أدامز، وهي الاتهامات التي أسقطت لاحقا بعد تدخل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ثم زار مبنى سكنيا في بروكلين ليعلن أنه سيعيد تنشيط مكتب في المدينة مخصص لحماية المستأجرين، وإنشاء فرقتي عمل تركزان على بناء المساكن.

وطوال مراسم الحفل النهارية، ركز ممداني ومتحدثون آخرون على الموضوع الذي قاده للفوز في الانتخابات: استخدام سلطة الحكومة لرفع مستوى ملايين الأشخاص الذين يكافحون مع تكاليف المعيشة المرتفعة في المدينة.

وقال ممداني: "لقد انتخبت كاشتراكي ديمقراطي وسأحكم كاشتراكي ديمقراطي. لن أتخلى عن مبادئي خوفا من أن أعتبر 'راديكاليا'."