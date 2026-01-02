النقل تنفي أي نية لزيادة أسعار تذاكر المترو: «لا أزمة في الفكة»

نفت وزارة النقل بشكل قاطع ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود نية لزيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق، أو ما أثير حول رفع قيمة تذكرة فئة 8 جنيهات إلى 10 جنيهات بدعوى نقص «الفكة».

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم أنه لا توجد أي نية مطلقًا لزيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق، ولم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن في أي وقت وبأي قيمة، وأوضحت أن أي تعديل في أسعار تذاكر المترو يخضع لدراسات شاملة ونظام محكم، ولا يتم إلا بعد العرض على مجلس الوزراء والتصديق عليه.

وأشارت الوزارة إلى عدم وجود أي اتجاه أو خطة مستقبلية لرفع أسعار تذاكر المترو في الوقت الحالي، لافتة إلى أن «الفكة» متوفرة بكميات كافية في جميع شبابيك بيع التذاكر في خطوط المترو الثلاثة، وكذلك في القطار الكهربائي الخفيف LRT، ولا توجد أي أزمة بهذا الشأن.

وأكدت الوزارة، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، حرصها على توفير وسائل دفع متنوعة داخل شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT، بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، خاصة خلال فترات الذروة التي تشهد زيادة في أعداد الركاب.

وأضافت أن وسائل الدفع المتاحة تشمل: الاشتراكات الشهرية والموسمية، بطاقات المحفظة الإلكترونية، ماكينات بيع التذاكر الآلية (TVM)، تذاكر الرحلة الواحدة، وخدمة الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقات الفيزا في جميع مكاتب صرف التذاكر ومكاتب الاشتراكات بالخطين الأول والثاني.

وشددت الوزارة على التزامها الكامل بالحفاظ على استقرار منظومة النقل الجماعي، وتقديم خدمة آمنة وميسرة للمواطنين، مع التأكيد على الشفافية في الإعلان عن أي قرارات تخص المرفق الحيوي لمترو الأنفاق من خلال القنوات الرسمية فقط.