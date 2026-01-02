رئيس الطائفة الإنجيليّة بمصر: نحتفل بعيد الميلاد هذا العام تحت شعار رئيس السلام

قال القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيليّة في مصر، إنهم يحتفلون بعيد الميلاد هذا العام تحت شعار “رئيس السلام”، مضيفًا أن الكثير يشعر أن المنطقة التي نعيش فيها تمر بتحديات كبيرة، وفي الوقت الذي وُلد فيه السيد المسيح كان هناك تحديات أيضًا وجاءت رسالته للرعاة الخائفين رسالة سلام.

وأضاف "زكي" خلال لقاء على القناة الأولى، أمس الخميس، أن الهيئة القبطية الإنجيلية تخدم من 3 إلى 4 ملايين مواطن من الفئات الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، منذ تأسيسها وحتى اليوم، دون تمييز بين: "الدين أو اللون أو الجنس"، من خلال العمل مع الجمعيات القاعدية المتنوعة.

وتابع أن الهيئة تنفذ برامج تنموية في حوالي 400 مجتمع بالتعاون مع 400 جمعية على الأقل، وأنهم يربطون بين المفاهيم الحقوقية والتغيير الاجتماعي والثقافي والاقتصادي بشكل مهم، ويخدمون المجتمعات في تنوعها وتعددها من خلال التنمية المرتكزة على الحقوق.

ولفت إلى أن برامج الهيئة تشمل أيضًا برامج حوارية تدعو للعيش المشترك والتعددية، مضيفًا أنهم جزء من التحالف الوطني للتنمية، وشاركوا في تأسيسه، ويعملون مع الجمعيات الأهلية المتنوعة في مصر.