أشاد الإعلامي عمرو أديب، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تكليف رئيس الوزراء بإنشاء آلية وطنية لجمع التبرعات لإعادة إعمار غزة، معتبرا هذه الخطوة تجسيدا للدور المصري التاريخي والراسخ تجاه القضية الفلسطينية.

ووجه خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر «MBC مصر» رسالة للأصوات المعترضة عليها بسبب الظروف الاقتصادية، قائلا: «هذه هي الظروف، مش بمزاجك، يجب أن تساند غزة، وتعمل على إعمارها وتجمع التبرعات سياسيا وطنيا وإسلاميا وإنسانيا ومصريا؛ لأن غزة في رقبتك إلى يوم الدين».

واستشهد بالروابط التاريخية التي تجمع مصر بالقطاع، معلقا: «يا جماعة، قطاع غزة ده كان مصري، عندما كنا نذهب إلى غزة كانت البضائع كلها من مصر، والبنزين الذي كان يُهرب في جراكن على الحدود مصري، والأكل مصري، وأغلب العائلات هناك عندها امتداد مصري».

وعبر عن حيرته من التناقض الذي يراه على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا: «ألقى ناس كاتبة منشورات على الفيسبوك: فين مناصرة غزة؟. أنت مين فيهم؟ أهو يلا رئيس الدولة بيقول لك إحنا بنجمع تبرعات لغزة».

وشدد أن الدور المصري في هذه الأزمة «واضح وجلي وشريف، وليس له أي أغراض ولا يخضع لتوازنات»، مستشهدا بتصريح الرئيس السيسي الذي أوضح أن ما بين 70 إلى 80% من المساعدات التي دخلت القطاع كانت مصرية.

وتطرق إلى معادلة «التأثير مقابل المال»، قائلا: «لو على الفلوس، تأثيرك في المنطقة بيجيب فلوس، في مذيع أبجح من كدا؟! العالم كله يرى أنه يجب مساندتك، لكن أنت لا ترى هذا الأمر، ومصر لا تفعله لأجل المال، مصر تقوم به لأنه دورها التاريخي».

ودعا الرئيس السيسي خلال الندوة الثقافية الـ42 للقوات المسلحة، الأحد، المصريين إلى المساهمة الفاعلة في جهود إعمار قطاع غزة تعبيرا عن "التضامن والمسئولية والمحبة تجاه الأشقاء الفلسطينيين، وكلف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية بالدولة لدراسة إنشاء آلية وطنية لجمع مساهمات وتبرعات المواطنين.