بالأسماء: مصرع 5 وإصابة 13 في حريق مول ومخزن بسوق الخواجات بالمنصورة

حصلت "الشروق" على أسماء المتوفين في حريق سوق التجار "الخواجات" بالمنصورة، حيث ارتفع عدد الوفيات والإصابات في حادث حريق مول ومخزن الملابس بشارع سوق الخواجات إلى 5 وفيات و13 مصابًا، بعد أن تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على النيران التي امتدت عبر أربعة طوابق بالعقار، وتم الدفع بعشر سيارات إسعاف و15 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، بقيادة اللواء عصام الدين هلال، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حريق هائل بمخزن ملابس "رأفت صيام" بسوق الخواجات بشارع بورسعيد في المنصورة.

وبالفحص تبين أن الحريق شب في عقار مكون من أربعة أدوار يستخدم كمعرض ومخزن لبيع الملابس. ودفعت قوات الحماية المدنية بـ13 سيارة إطفاء و6 سيارات إسعاف.

وبالفحص تبين مصرع كل من: «علي محمد مصطفى الطنطاوي، 43 سنة، مقيم بشراويش، مدير المبيعات، رأفت ماهر صيام، 27 سنة، نجل صاحب المحل، محمد أحمد السيد نخلة، 37 سنة، مقيم بشارع عبدالسلام عارف بالمنصورة، ماجد علي محمد مصطفى، 18 سنة، وادهم مصطفى صالح البنا، 49 سنة». وجُرِي نقل جثامين الضحايا إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

كما تبين إصابة 13 شخصًا، وهم: «أحلام سليمان الشويحي، 70 سنة، مقيمة بشارع بورسعيد، مصابة باختناق، محسن إبراهيم صلاح عبد الحميد، 49 سنة، مجند بالحماية المدنية، مقيم منية سمنود غربية، مصاب باختناق، كريم محمد العربي، 19 سنة، عامل بمحل ملابس بشارع بورسعيد، مصاب باختناق، محمد سمير فاروق علي، 27 سنة، عامل بمحل ملابس، مقيم بالحسينية بالمنصورة، مصاب باختناق، صبحي إسماعيل العشماوي، 30 سنة، عامل بمحل ملابس، مقيم بميت عنتر مركز طلخا، مصاب باختناق، وليد خالد محمد غريب، عامل بمحل ملابس، مقيم بعزبة الشال بالمنصورة، مصاب باختناق، أحمد السيد عبد العال، 29 سنة، وطارق محمد أبو القاسم، حسام رجب، مقيمان بالمنصورة»، وجُرِي نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وأُحيلت إلى النيابة العامة التي أمرت بانتداب قسم الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات.