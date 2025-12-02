مدحت العدل يكشف سبب رفضه نجمة شهيرة لتجسيد شخصية أم كلثوم

قال الدكتور مدحت العدل، مؤلف ومنتج مسرحية “أم كلثوم”، بشأن اختيار بطلة العمل، إنه رفض فكرة الاستعانة بنجمة شهيرة لتجسيد شخصية أم كلثوم، موضحًا:

"كانت لديّ وجهة نظر… أم كلثوم نجمة، ولست بحاجة إلى نجمة أخرى، فالعرض نفسه بطولته أم كلثوم، لو استعنت بمطربة معروفة ستكون منشغلة، بينما أريد فريقًا متفرغًا تمامًا لهذا العمل."

وأضاف العدل خلال لقاء عبر برنامج “الصورة” على قناة النهار أمس الاثنين، أن اختيارات المشاركين في العمل تمت باحترافية شديدة من خلال لجان متخصصة ضمّت: "أكاديمية الفنون، ومعاهد الباليه، والرقص، والموسيقى العربية"، قائلاً: "شاهدنا ما لا يقل عن ألف متقدّم… اخترنا الأنسب، وكان جميع من تقدموا يتمتعون بالموهبة."

ولفت إلى التنوع الكبير في الجمهور الذي استقبل العرض، قائلاً: "وجدنا 3 أجيال في القاعة… الجدة وابنتها وحفيدتها… جميعهن حضرن لمشاهدة أم كلثوم."

وتابع: "أنا مُصر على ألا تُقدّم الأغنية إلا داخل سياق درامي." وأوضح أن فريق العمل كان يستهدف فئة الشباب، ولذلك جرى تقديم الأغاني بشكل أقصر إلى جانب الاستعراضات، مضيفًا أن أكثر ما ميز العمل هو الطاقة الكبيرة للشباب المشاركين فيه، وأنه جاء نتاج عمل ممتلئ بالشغف والحماس.

ويُذكر أن مسرحية “أم كلثوم” استعرضت مجموعة من المحطات البارزة في حياة الفنانة، من بينها الصراع الذي خاضته في بداياتها، إضافة إلى اللقاء الفني بينها وبين محمد عبد الوهاب في أغنية “أنت عمري”، وتناول نجاحها في انتخابات نقابة الموسيقيين واستمرارها في منصب النقيب لعدة دورات متتالية.