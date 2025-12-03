سيدة تبتلع معلقة شاي لمحاولة الانتحار في المنوفية

شهد قسم الطوارئ بمستشفى شبين الكوم التعليمي بمحافظة المنوفية، تمكن فريق الجراحة من إنقاذ سيدة مسنة تبلغ من العمر 70 عاما؛ بعد ابتلاعها "معلقة شاي" كاملة في محاولة لإنهاء حياتها.

بدأت تفاصيل الحادثة عندما حضرت الابنة إلى قسم الطوارئ في حالة هلع، وهي تصرخ: "الحقونا يا دكاترة.. أمي بلعت معلقة شاي"، وبدا الأمر مستحيلا في البداية، قبل أن تكشف الأشعة المفاجأة الكبرى، حيث تبين وجود المعلقة بالفعل مستقرة داخل المريء.

وأكد الدكتور أحمد شهاب، أحد أطباء الطوارئ بالمستشفى، أن الفريق الطبي لم يصدق الأمر إلا بعد ظهور الأشعة بوضوح، ليتم على الفور تجهيز المريضة للتدخل الجراحي العاجل.

وتمكن الطاقم الطبي من استخراج المعلقة في وقت قياسي لم يتجاوز 5 إلى 7 دقائق، رغم خطورة موقعها واحتمال تسببها في تهتك بالمريء أو نزيف حاد.

وكشفت الابنة أن والدتها تعاني من اضطرابات نفسية منذ فترة، وأنها حاولت الانتحار أكثر من مرة، وكانت ابتلاع الملعقة محاولة جديدة، قبل أن تتدارك الأسرة الوضع وتنقلها سريعا للمستشفى.

وأكد الفريق الطبي أن التدخل السريع كان السبب الرئيسي في إنقاذ حياة السيدة، مشددين على أهمية الدعم النفسي والعائلي لكبار السن المعرضين لمثل هذه الحالات، وضرورة المتابعة المستمرة لتجنّب تكرار المحاولات الانتحارية.

وتعد الواقعة واحدة من أغرب الحالات التي استقبلتها طوارئ شبين الكوم التعليمي مؤخرا، لدرجة دهشة الأطباء نظرا لصعوبة ابتلاع جسم معدني بهذه الضخامة دون فقدان الوعي أو انسداد كامل للمجرى الهوائي.

وجه الأطباء رسالة للأسر بضرورة الانتباه للحالات النفسية، خصوصا لدى كبار السن، مؤكدين أن التغيرات السلوكية المفاجئة قد تخفي اضطرابات تتطلب تدخلا علاجيا سريعا.

يذكر أن الدولة توفر العديد من مراكز الدعم النفسي للأشخاص الذي يعانون من حالات اكتئاب ومشاكل نفسية، يمكن اللجوء إليها عبر التواصل معها مع الاحتفاظ بسرية البيانات من خلال الخط الساخن 16328 التابع للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان.