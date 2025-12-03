فريق أوكراني يلتقي مسئولين أوروبيين وأمريكيين لبحث جهود السلام مع روسيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن كبير مفاوضي بلاده رستم عمروف سيجتمع، اليوم الأربعاء، مع ممثلين للاتحاد الأوروبي في بروكسل، وسيحضّر ليلتقي في الولايات المتحدة مبعوثي الرئيس الأمريكي اللذين التقيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، أمس الثلاثاء.

وأضاف زيلينسكي، في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن "عمروف ورئيس أركان الجيش الأوكراني أندري جناتوف سيلتقيان مسئولين أمنيين من الاتحاد الأوروبي، ثم سيطلقان التحضيرات للقاء مع مبعوثي الرئيس دونالد ترامب في الولايات المتحدة"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأعلن الكرملين، مساء الثلاثاء، أنه لم يتم التوصل إلى "تسوية" بشأن الأراضي المحتلة في أوكرانيا، بعد محادثات استمرت لساعات بين فلاديمير بوتين والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الذي عرض على الرئيس الروسي خطة واشنطن لإنهاء قرابة 4 سنوات من الحرب في أوكرانيا.

من جانبه، قال المستشار الدبلوماسي للكرملين، يوري أوشاكوف، ردا على سؤال أحد الصحفيين بشأن الأراضي الأوكرانية المحتلة: "حتى الآن لم نتوصل إلى تسوية لكن من الممكن مناقشة بعض المقترحات الأمريكية".

وأوضح أن "المحادثات كانت مفيدة وبناءة للغاية" لكن "لا يزال هناك الكثير من العمل" للتوصل إلى اتفاق.

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في مقابلة بثت الثلاثاء، إنه تم إحراز "بعض التقدم" في المحادثات مع روسيا لإنهاء الحرب مع أوكرانيا.

وأضاف روبيو، خلال حوار عبر قناة "فوكس نيوز": "ما حاولنا القيام به، وأعتقد أننا أحرزنا بعض التقدم فيه، هو معرفة ما يمكن أن يتعايش معه الأوكرانيون والذي يمنحهم ضمانات أمنية للمستقبل"، مضيفا أن الولايات المتحدة تأمل في أن تسمح لهم التسوية "ليس فقط بإعادة بناء اقتصادهم، بل أيضا بالازدهار كدولة".