محافظ شمال سيناء يرد على اعتراضات تصميم بوابة العريش: اللي مش عاجبه يقدم طلب ويعملها على حسابه

وجه اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، انتقادات لعدد من المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذين اعترضوا على تصميم بوابة مدينة العريش الجديدة.

ونشر المحافظ عبر صفحته الرسمية قائلاً: "لم أطلب رأي المجتهدين على النت في بوابة المحافظة الجديدة، كان هناك بوابة مهلهلة ومنظرها سيئ. لدينا الآن بوابة جديدة بتبرع من أحد رجال الأعمال المحترمين، وصممت لتستمر طويلاً، وليس كالسابق التي تم سرقة معظم ألواح الجرانيت الخاصة بها، للأسف، على يد بعض أبناء المحافظة".

وتابع محافظ شمال سيناء: "الواجب ألا ندع فرصة لمتسلقي النت المتصاعدين بالثرثرة بعدم مناسبة البوابة. من لم تعجبه البوابة، فليتقدم برجولة بتصميم جديد للمحافظ، وسأجعله ينفذه على حسابه الخاص".