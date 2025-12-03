سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• ارتفاع ملحوظ في إيرادات الخدمات المصرية مسجلة نموًا بنسبة 6.1% لتبلغ 32.1 مليار دولار

سددت مصر حسب تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي نحو 38.7 مليار دولار خدمة ديون خارجية (أقساط وفوائد قروض) خلال العام المالي 2025/2024 المنتهي في يونيو، بزيادة 5.8 مليار دولار عن العام المالي السابق

‏وارجع المركزي الارتفاع إلى زيادة مدفوعات أصل الديون بنحو 6.5 مليار دولار إلى 30.2 مليار، بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي.

انخفضت مدفوعات الفوائد بنحو 700 مليون دولار دولار فقط، لتسجل 8.5 مليار دولار خلال العام المالي الماضي

قفز إجمالي الديون الخارجية لمصر 5.5% خلال العام المالي الماضي إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة 8.3 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2024

أظهر تقرير ميزان المدفوعات ارتفاعًا ملحوظًا في إيرادات الخدمات المصرية، حيث سجلت نموًا بنسبة 6.1% لتبلغ 32.1 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 30.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه.

ويرجع النمو بشكل أساسي إلى الأداء القوي للقطاع السياحي، إلى جانب زيادة ملحوظة في إيرادات الخدمات الأخرى

وقاد قطاع السياحة دفعة الإيرادات بارتفاع بلغ 16.3%، لتسجل إيراداته 16.7 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 14.4 مليار دولار، وجاء هذا الارتفاع نتيجة عاملين رئيسيين:

زيادة الليالي السياحية، حيث ارتفع عدد الليالي السياحية بنسبة 16.3% ليصل إلى 179.3 مليون ليلة.

زيادة أعداد الوافدين: ارتفع عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 16.4% ليبلغ 17.4 مليون سائح.

وشهدت إيرادات الخدمات الأخرى ارتفاعًا قويًا بنسبة 28.5%، حيث وصلت إلى 5.2 مليار دولار مقارنة بـ 4.0 مليار دولار أمريكي، ويُعزى هذا النمو إلى زيادة إيرادات الرسوم القانونية والاستشارات، وعمولات ومصاريف الوكالات، وخدمات الاتصالات.