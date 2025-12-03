فيدرا تدافع عن كلاب الشوارع: عندنا مشكلة إدارة وعندي 40 قطة و6 كلاب معيشاهم في بيتي

كشفت الفنانة فيدرا سبب وجود أزمة الكلاب الضالة في مصر، مؤكدة أن المشكلة ليست في وجود الحيوانات نفسها، بل في غياب الإدارة العلمية والمنظمة للملف، مؤكدة أنها حضرت اجتماعات عديدة في جمعية الرفق بالحيوات وهيئة الطب البيطري وجهات معنية بالأمر دون جدوى.

وقالت فيدرا خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم عبر قناة ON: عندنا مشكلة إدارة.. وبنعاني منها بقالنا سنين.. وأنا حضرت اجتماعات مالهاش حصر ولا عدد في جمعية الرفق وهيئة الطب البطري وناس معنية بالموضوع.. وإدارتنا مش عملية، ولو مسكنا الموضوع بشكل مترتب ومنظم علمي ومفهوم هنخلص.. العالم قدمنا.. وبعتبر إننا من العالم المتحضر.. ومفيش فرق بينا وبين الدول المتحضرة.. وعندنا الإمكانيات والعقليات والتفكير.



وأشارت فيدرا إلى أنها ترعى عددا كبيرا من الحيوانات في منزلها، قائلة:أنا اربع كلاب بلدي واتنين جيرمن سيبل كلهم مترخصين و40 قطة كلهمم حالات إنقاذ.. لأني مؤمنة أن فيه ناس عندها دور في الحياة وأنا دوري أساعدهم، ومعيشاهم في البيت في الجنينة عندي.. ونعمة وفضل من ربنا إن ربنا خلاني قادرة أساعد الكائنات دي وناس كتير اوي هتقول الحيوانات ولا البني آدمين واللي بيقولوا كده أنت متعرفش انا بعمل إيه مع البني آدمين".



وتابعت فيدرا: “محبش أقول بصرف عليهم كام في الشهر.. كأنك بتقولي انتي بتتصدقي بكام وبتاكلي بكام وبتعملي خير بكام.. طبعا بحب الحيوانات وأي حاجة بتعملها لله بتبقى بينك وبين ربنا، وفي ناس بتقول أدي الغلابة أنت إيه عرفك أنا بعمل إيه للغلابة.. ولو قلت هيقولوا هذا رياء”.