أسامة كمال بعد انطلاقة كأس العرب: أقول للقائمين على الكرة «استقيلوا أو استقيموا يرحمكم الله»

عبّر الإعلامي أسامة كمال عن خيبة أمله الشديدة تجاه الأداء الذي ظهر به منتخب مصر في انطلاقة بطولة كأس العرب، مؤكدًا أن القائمين على كرة القدم في مصر يجب أن يدركوا صعوبة الوضع الحالي، وأن حالة عدم الرضا باتت واضحة لدى الجماهير والمتابعين.

وأشار كمال ، في برنامجه مساء dmc المذاع عبر شاشة dmc، مساء الثلاثاء، إلى ضرورة محاسبة كل من تسبب في ظهور المنتخب بهذا الشكل، معتبرًا أن ما جرى في بداية البطولة يتطلب مراجعة عاجلة، قائلا إن المنتخب بحاجة إلى «صحوة» حقيقية خلال منافسات كأس العرب لاستعادة الهوية الكروية وتغيير الصورة التي وصفها بأنها «غير مقبولة».

وأكد كمال أن الاستمرار في الأداء الحالي «لم يعد ممكنًا»، مضيفًا: «لازم نفوق ونغيّر الشكل اللي احنا عايشين فيه وراضيين بيه».

واختتم برسالة مباشرة للقائمين على كرة القدم في مصر، قائلاً: «استقيلوا أو استقيموا يرحمكم الله».

سقط منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب، في فخ التعادل أمام نظيره الكويت، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات البطولة التي تستضيفها قطر.

وتقدم منتخب الكويت في النتيجة بالدقيقة 64 من زمن المباراة، عن طريق رأسية فهد الهاجري الذي وجه الكرة ببراعة في شباك الفراعنة.وتعادل محمد مجدي أفشة، لمنتخب مصر في الدقيقة 88 من عمر اللقاء، قبل أن يطلق حكم المباراة صافرة النهاية بدقائق معدودة.جدير بالذكر، أن منتخب مصر كان قد حصل على ركلة جزاء في الشوط الأول من المباراة، إلا أن عمرو السولية سدد الكرة بعيدًا عن المرمى.