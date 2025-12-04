قال المؤلف محمد رجاء، إن الأساس في مسلسل "ورد وشيكولاتة" هو فكرة كيف أن شخصًا عاديًا في لحظة قد يتخذ قرارًا مصيريًا ويقوم بشيء مختلف عن طبيعته، وكيف أن التراكمات قد تحدث داخل الإنسان وتدفعه للقيام بأفعال خارجة عن طبيعته، موضحًا أن خط العمل يستعرض أشخاصًا لا نفكر أبدًا أنهم قد يقومون بمثل هذه الأفعال، لكن في لحظة انفلات وبعد تراكمات كثيرة يصلون إلى هذا الفعل.

وأشار "رجاء" خلال حواره عبر برنامج "الستات"، على قناة النهار، أمس الأربعاء، إلى وجود مجموعة من التراكمات النفسية والاجتماعية والضغط على الشخصية طوال الوقت، منها ظروف التربية وطريقة اتخاذ القرارات، إضافة إلى شبكة العلاقات المحيطة بها.

ولفت: “لم يكن اسم المسلسل ورد وشيكولاتة في البداية. كنت كتبته باسم مختلف هو في رواية أحدهم، بمعنى أن لكل شخص وجهة نظر، فهي قصة يسمع عنها الآخرون، حتى وصلت إلى كتابة الحلقة الخامسة، في المشهد الذي لم يكن فيه يعود إلى المنزل، بل كان يرسل لها كل يوم ورد وشيكولاتة، فاخترت هذا الاسم".

وأضاف: “ثانيًا، خترت هذا لاسم نظرًا لأن الأمور لم تعد واضحة جدًا حاليًا؛ لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب، ولم يعد الأبيض يعني أن الحياة جميلة، بل هناك حاليًا مستويات أعمق مما نراها على السطح".

وتناول مسلسل "ورد وشيكولاتة" قصة رجل مهووس بالسيطرة على زوجته وتعمد إهانتها، مع معاناتها الشديدة، وتكون من 10 حلقات، شارك في بطولته محمد فراج ومريم الخشت ومها نصار، وهو تأليف محمد رجاء وإخراج محمد العدل.

