قال المؤلف محمد رجاء إن الورد والشيكولاتة يمثلان نقطة ضعف فقط لدى الأشخاص ذوي الحساسية المفرطة، سواء كانوا رجالًا أو نساء، موضحًا أن ليس كل النساء تتأثر بهذه الرمزية كما يظن البعض.

وأضاف "رجاء" خلال لقاء عبر برنامج "الستات" على قناة النهار، أمس الأربعاء، أن ما أسماه الاحتياج النفسي الذي ينشأ حين لا يحصل الطفل على الدعم العاطفي الكافي من الأسرة، كان محورًا أساسيًا في تشكيل شخصيات أبطال العمل في مسلسل "ورد وشيكولاتة" الذي يعد من كتابته.

وأضاف: “البطل والبطلة كلاهما عانيا من نقص في الاحتياج الأسري، وهذا صنع لديهما فراغًا نفسيًا قد يقود صاحبه في الكبر إلى البحث عن تعويض زائف.. وهنا تقع البطلة فريسة لأنها ترى العلاقة بشكل مختلف عن الطرف الآخر".

ولفت إلى أنه يتبع دائمًا منهجًا يدمج فيه إحساسه الشخصي مع الاستعانة بالمتخصصين، قائلًا: “أنا بسيب نفسي للإحساس الأول، وبعدين أعرض النص على دكتور نفسي يراجع الجرعات العاطفية والنفسية، سواء كانت زائدة أو تحتاج إلى تعزيز".

وكشف أن مسلسل “ورد وشيكولاتة” تم بناؤه منذ البداية على أنه 10 حلقات، كل حلقة تُكتب كأنها فيلم قصير مستقل، مع قرار بأن تتداخل أحداث الماضي والحاضر اكما قسّم العمل إلى فصلين رئيسيين: فصل العلاقة وفصل الجريمة.

واستكمل أنه اختار أن يبدأ الفصل الأول من نقطة متقدمة في العلاقة، وهي نقطة النهاية في الحلقة الخامسة من العمل، مردفًا: “أتعامل مع كل شخصية كأني دكتور نفسي لها.. أرسم الإطار أولًا ثم أترك نفسي تنساب داخله".

وتناول مسلسل "ورد وشيكولاتة" قصة رجل مهووس بالسيطرة على زوجته وتعمد إهانتها، مع معاناتها الشديدة، وتكون من 10 حلقات، شارك في بطولته محمد فراج ومريم الخشت ومها نصار، وهو بتأليف محمد رجاء وإخراج محمد العدل.

https://youtu.be/PbZksbd5vM0?si=fIaRZX9PhFyd_NjM