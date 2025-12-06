الشرع: قاتلت لأكثر من 20 عاما على جبهات متعددة ولم أستهدف مدنيا في أي معركة

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن الانتخابات الرئاسية ستجري بعد أربع سنوات في سوريا، استنادًا إلى الدستور الجديد، مؤكدًا أن «هذا المسار يحتاج إلى المزيد من الوقت بسبب طبيعة المرحلة الانتقالية وتعقيداتها».



جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات الجلسة الحوارية، ضمن أعمال منتدى الدوحة 2025 المنعقد في العاصمة القطرية تحت شعار «ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس»، مساء السبت.

وأضاف: «بعد التحرير أجرينا مؤتمر حوار وطني شامل انبثق منه إعلان دستوري مؤقت، وهذا الإعلان أعطى صلاحية للرئيس بالاستمرار خمس سنوات سيتم خلالها إصدار الكثير من القوانين وسيكتب الدستور الذي سيكون المرجعية الأساسية لنظام الحكم، وبعد 4 سنوات سنذهب بالتأكيد للانتخابات».

وذكر في تصريحات نقلها «تلفزيون سوريا»، أن عدد المفقودين من زمن النظام المخلوع يزيد على 250 ألف شخص، مؤكدًا التزام الحكومة الجديدة بالكشف عن مصيرهم ومحاسبة المسئولين عن الجرائم والانتهاكات.

وأشار إلى أن الحكومة السورية نظمت انتخابات برلمانية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، موضحًا أن العملية جرت بما يتناسب مع الوضع الراهن، في ظل غياب البنى التحتية الكاملة وانشغال البلاد بإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وتحدث الشرع، عن مسيرته العسكرية قبل توليه الرئاسة، وقال: «قاتلت لأكثر من عشرين عامًا على جبهات متعددة، ولم أستهدف مدنيًا في أي معركة»، في إشارة إلى التزامه بما وصفه بـ«أخلاقيات الثورة ومبادئها»، بحسب وصفه.