ناقد مغربي يشيد بفيلم الست بمهرجان مراكش: أهم ما أُنجز سينمائيا

أشاد الناقد السينمائي والكاتب الصحفي المغربي عبد الكريم واكريم، رئيس تحرير مجلة "سنفيليا" السينمائية المتخصصة، بفيلم "الست" بطولة الفنانة منى زكي، عقب عرضه الخاص للصحفيين ضمن فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورته الـ22، وذلك قبل عرضه العالمي الأول للجمهور مساء اليوم.

وقال الناقد عبد الكريم واكريم عبر حسابه على فيسبوك: "ما يمكن لي قوله كانطباع أولي قبل الكتابة عن الفيلم بالتفصيل أن كل ما كتب عن الفيلم قبل مشاهدته كان محض هراء متسرع، وأن الفيلم بالنسبة لي من أهم ما أنجز سينمائيًا حول السير الذاتية للمشاهير، مصريًا وعربيًا".

ويتناول فيلم "الست" السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها.

الفيلم من سيناريو أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وإنتاج أحمد بدوي وتامر مرسي، ويضم مجموعة من النجوم، أبرزهم: منى زكي، محمد فراج، أحمد خالد صالح، تامر نبيل، وسيد رجب. كما يشارك عدد من الفنانين كضيوف شرف، من بينهم: أحمد حلمي، عمرو سعد، كريم عبد العزيز، نيللي كريم، أمينة خليل، وآسر ياسين.