أحمد فهمي: لم أشعر بالغيرة من هنا الزاهد وكنت دائمًا داعمًا لها

قال الفنان أحمد فهمي إنه لم يشعر بالغيرة الفنية من زوجته السابقة، الفنانة هنا الزاهد، طوال فترة زواجهما، مؤكدًا أن هذا الإحساس لم يراوده مع أي شخص آخر حتى يشعر به تجاه زوجته السابقة.

وتابع فهمي خلال استضافته في برنامج Mirror الذي يقدمه الكاتب الصحفي خالد فرج، قائلاً: "لم أشعر بالغيرة من أحد على مدار مشواري، بل على العكس، كنت أتمنى أن أرى هنا الزاهد أفضل إنسانة في الدنيا".

وأبدى أحمد فهمي دهشته من تصريحات طليقته، الفنانة هنا الزاهد، حين أكدت أن من مواصفات فتى أحلامها المستقبلي أن يكون داعمًا لها فنيًا، وألا ينزعج إذا ارتفع قدرها الفني بشكل يفوقه، وهو ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يرون تلك التصريحات بمثابة إسقاط غير مباشر على أحمد فهمي.

ودلل فهمي على كلامه قائلاً: "أول بطولة لهنا الزاهد في الدراما التليفزيونية كانت معي في مسلسل الواد سيد الشحات. قبل زواجنا، كانت تقدم أدوارًا لطيفة مع علي ربيع ومصطفى شعبان، لكنها لم تكن البطلة الرئيسية آنذاك. وأثناء زواجنا خاضت أولى بطولاتها المطلقة في الدراما. هناك تفاصيل كثيرة تكشف مدى دعمي لها، لكني لن أتحدث عنها مهما حدث، وهي تعلم ذلك جيدًا، وتدرك أنني لن أصرح في الإعلام بما فعلته من أجلها".

يُذكر أن أحمد فهمي عرض له مؤخرًا مسلسل ابن النادي على إحدى المنصات الرقمية، وشارك في بطولته كل من حاتم صلاح، وآية سماحة، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ورشدي الشامي، وأحمد عبد الحميد، ومصطفى بسيط، وغفران محمد، وأحمد وهبة، من تأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد.