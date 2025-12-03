برشلونة يقلب الطاولة على أتلتيكو مدريد بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الإسباني

حقق فريق برشلونة بقيادة المدرب هانز فليك فوزًا مثيرًا على ضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1، في المباراة المُقدمة من الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني موسم 2025/26، والتي أقيمت على ملعب "كامب نو" مساء الثلاثاء

بدأت المباراة بضغط من برشلونة، حيث سدد رافينها كرة في الدقيقة التاسعة مرت أعلى المرمى، قبل أن ينجح أتلتيكو مدريد في تسجيل هدف أول عن طريق أليكس باينا في الدقيقة 19، مستغلًا سوء تنظيم دفاع برشلونة، إلا أن تقنية الفيديو VAR تدخلت قبل احتساب الهدف وتم إلغاؤه

وفي الدقيقة 26، سجل رافينها هدف التعادل لصالح برشلونة بعد تمريرة متقنة من بيدري، حيث راوغ البرازيلي الحارس وسدد الكرة بطريقة مميزة في الشباك

وتحصل برشلونة على ركلة جزاء في الدقيقة 35 بعد سقوط داني أولمو داخل المنطقة، ونفذها روبرت ليفاندوفسكي لكنها مرت أعلى المرمى، لتبقى النتيجة متعادلة قبل نهاية الشوط الأول

وفي الدقيقة 65، سجل داني أولمو الهدف الثاني للفريق الكتالوني بعد تمريرة من بيدري، قبل أن يتعرض للإصابة ويخرج من الملعب ليحل مكانه فيران توريس، فيما تم تبديل ليفاندوفسكي أيضًا بنزول ماركوس راشفورد

وعانى برشلونة من إصابة أخرى في الدقيقة 76، حيث خرج بيدري وحل محله مارك كاسادو، بينما ضاعت فرصة ثمينة لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 78 عبر ألمادا الذي سدد خارج الملعب

واختتم برشلونة الأهداف في الدقيقة 96، بعدما سجل فيران توريس الهدف الثالث بعد تمريرة من ماركوس راشفورد، ليحسم النقاط الثلاث

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة إلى 37 نقطة في صدارة جدول الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 31 نقطة في المركز الرابع