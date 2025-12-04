احتفالية ضخمة بمئوية «شارل أزنافور» في القاهرة والإسكندرية برعاية سفارتي أرمينيا وفرنسا

عقدت اللجنة المنظمة لاحتفالية “The Century Tribute – From Me to Aznavour” مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الخميس، في فندق هيلتون كايرو جراند نايل (جراند حياة سابقا)، في قاعة "Nile Expo Ballroom"، بحضور ممثلي وسائل الإعلام وعدد من الشخصيات الدبلوماسية والثقافية والفنية، للإعلان رسميا عن الحفلين الموسيقيين الكبيرين في مصر، يوم 7 ديسمبر على مسرح دار الأوبرا المصرية بالقاهرة، ويوم 9 ديسمبر في دار أوبرا الإسكندرية؛ احتفالا بالذكرى المئوية لميلاد أسطورة الغناء العالمي "شارل أزنافور"، تحت رعاية سفارتي فرنسا وأرمينيا في مصر.

وأكدت هدى عبود، منظمة الحدث، أهمية الاحتفال فنيا وثقافيا ودوره في تعزيز الجسور بين الشعوب، مشيرة إلى أن الحدث يتجاوز تكريم فنان عالمي إلى الاحتفاء بقيمة الفن والإرث الفني الذي تركه أزنافور كواحد من أهم الأصوات الإنسانية في القرن العشرين، قائلة: "إننا اليوم لا نحتفل فقط بمئوية فنان عالمي، بل نحتفل أيضا بقيمة الفن، وقوة التأثير الإبداعي، ومكانة مصر كحاضنة للفنون والثقافة على مستوى المنطقة والعالم".

وكشف المؤتمر عن مشاركة الفنان اللبناني غسان يمين، الذي يحيي الحفلين بتجربة موسيقية فريدة تعيد تقديم أعمال أزنافور بروح جديدة، بصحبة أوركسترا "Nile Symphony Orchestra" بقيادة المايسترو محمد سعد باشا.

وأعرب يمين، عن سعادته بالمشاركة، موضحا ارتباطه العميق بأزنافور: "أعشقه منذ طفولتي، كان جزءً من يوميات منزلنا، وكنت محظوظا بلقائه مراتٍ عدة، وقد كان يدعوني لحضور العروض الأولى لحفلاته في باريس كل عام، وأول ما شدني في أغانيه كان النص، حتى قبل الموسيقى".

ويُعد يمين، من أبرز الأصوات اللبنانية المعاصرة؛ إذ يتميز بمزج الأصالة العربية بالروح العالمية، ويجيد الغناء بعدة لغات بينها العربية والفرنسية، حيث بدأ مسيرته الفنية في برنامج “ستوديو الفن”، وشارك في حفلات عربية وأوروبية قدم خلالها روائع كبار المطربين مثل فيروز وأم كلثوم وعبدالحليم حافظ، إلى جانب أعمال أزنافور التي يقدم لها مشروعا فنيا متكاملا.

وخلال المؤتمر، استُعرضت مسيرة الفنان الفرنسي الأرميني "شارل أزنافور"، الملقب بـ"فرانك سيناترا الفرنسي"، الذي وُلد في باريس عام 1924 لعائلة أرمينية، وبدأ رحلته الفنية في سن التاسعة قبل اكتشافه على يد الأسطورة "إديث بياف".

وعلى مدار سبعة عقود، باع أكثر من 180 مليون نسخة من ألبوماته، وغنى بتسع لغات، وقدم أعمالا خالدة مثل: "La Bohème" و"She" و"For Me" و"Formidable" و"Hier Encore" و"Emmenez-moi"، كما شارك في أكثر من 80 فيلما وكتب ما يزيد على 1400 أغنية، وحصد عددا كبيرا من الجوائز العالمية، إلى جانب نشاطه الإنساني كسفير للنوايا الحسنة ودعمه للقضية الأرمينية.

وأكد المنظمون أن الحفلين يمثلان محطة مهمة في الفعاليات الفنية الدولية المقامة في مصر، حيث يتم تقديم أغاني أزنافور بتوزيعات أوركسترالية متكاملة لأول مرة في البلاد، بمشاركة "Nile Symphony Orchestra" وعدد من أمهر العازفين.