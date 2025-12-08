 الاثنين 8 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم - بوابة الشروق
الإثنين 8 ديسمبر 2025 11:14 ص القاهرة
الاثنين 8 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم

أميرة عاصي
نشر في: الإثنين 8 ديسمبر 2025 - 10:54 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 ديسمبر 2025 - 10:54 ص

استقرت أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع العاملة في السوق المحلية، خلال تعاملات اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025.

- جاءت أسعار الحديد على النحو التالي:



استقر سعر حديد عز في القوائم السعرية عند 34 ألفا و200 جنيه للطن.
استقر سعر حديد بشاي عند 34.2 ألف جنيه للطن.
استقر سعر حديد المصريين عند 33 ألفا 200 جنيه للطن.
استقر سعر حديد الجارحي عند 33.5 ألف جنيه للطن.
استقر سعر حديد الجيوشي عند 33.5 ألف جنيه للطن.
استقر سعر حديد مصر ستيل عند 34000 جنيه للطن.

- جاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:



استقر سعر أسمنت النصر مسجلا ليسجل 3735 جنيها.
ثبت سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 3725 جنيها.
استقر سعر أسمنت السويس ليسجل 3905 جنيهات.
استقر سعر أسمنت المخصوص ليسجل 3900 جنيه.
ثبت سعر أسمنت حلوان ليسجل 3900 جنيه.
استقر سعر أسمنت السويدي ليسجل 4065 جنيها.

