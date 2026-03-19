إصابة 4 أشخاص بشظايا صاروخ باليستي في الرياض

أُصيب أربعة أشخاص جراء شظايا صاروخ باليستي في العاصمة السعودية الرياض، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) يوم الأربعاء، نقلا عن متحدث باسم الدفاع المدني.

وقال إن الشظايا سقطت على منطقة سكنية في الرياض، مما تسبب في أضرار طفيفة.

وشدد المتحدث على أن استهداف المدنيين يعد "انتهاكا واضحا للقانون الدولي".

وتمكنت وزارة الدفاع السعودية في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس من تدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس بأنه "تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية"، وفقا لـ(واس).

وكانت وزارة الدفاع السعودية الأربعاء أنها اعترضت ودمرت مسيرتين في المنطقة الشرقية من المملكة.