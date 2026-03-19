أعرب دومينيك سوبوسلاي، لاعب ليفربول، عن سعادته بالفوز الكبير على جالاتا سراي برباعية في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن مقارنته بالأسطورة ستيفن جيرارد تمثل له شرفًا كبيرًا، وأن مواجهة باريس سان جيرمان ستكون أمام خصم قوي للغاية.

وقال سوبوسلاي في تصريحات نقلتها شبكة «بي بي سي» بعد اللقاء: "كنا بحاجة لهذا الانتصار. أعتقد أننا اليوم أظهرنا الاتجاه الصحيح وما نريد أن نبرزه للجميع ولأنفسنا. كل شيء يبدأ بنا، وأعلم أن الجماهير قد تشعر بعدم الرضا عنا، لكن أرى أن هذه خطوة جيدة بالنسبة لنا، وهي المرة الأولى بالنسبة لي".

وعن طريقة تسجيله للأهداف، أضاف: "لا يهمني كيف أسجل، المهم أن أساعد الفريق على النجاح. يبدو أن لدي أكثر من قدم يمنى! أحاول فقط التسديد نحو المرمى وطالما دخلت الكرة هذا هو المهم. أحاول تقديم أفضل ما لدي للفريق وأتحمل المزيد من المسؤولية، فهذا هو الطريق للنمو والتطور كلاعب أفضل".

وتحدث سوبوسلاي عن المقارنات مع جيرارد قائلاً: "عندما كنت طفلاً، كنت أتابع مبارياته، ومن الرائع أن تتم مقارنتي به، إنه حقًا شرف كبير. أنا سعيد باللعب لهذا النادي وارتداء القميص رقم ثمانية".

وأضاف عن مباراة الإياب: "من الدقيقة الأولى كنا مركزين على جالاتا سراي، أخذت احتفالهم بعد مباراة الذهاب بشكل شخصي بعض الشيء، لكنه أعطانا دفعة صغيرة. كنا جميعًا متحمسين الليلة".

وعن مواجهة باريس سان جيرمان يوم السبت المقبل، أوضح: "أولاً، نأخذ هذه الروح والأداء معنا. شاهدتهم ضد تشيلسي الليلة الماضية، إنهم فريق قوي جدًا، لكن اليوم أثبتنا أننا قادرون على أي شيء. كل مباراة يجب أن تكون بنفس الطاقة، أعلم أن دوري الأبطال مختلف قليلًا، لكن علينا الحفاظ على نفس الحماس قبل مواجهة السبت".