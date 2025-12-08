استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها شرق قلقيلية

أفادت الهيئة العامة للشئون المدنية الفلسطينية، باستشهاد الشاب براء بلال عيسى قبلان (21 عاما)، متأثرا بجروحه التي أصيب بها أمس، برصاص الاحتلال شرق قلقيلية، واحتجاز جثمانه.

وأمس الأحد، استشهد شاب وأصيب آخر بجروح حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل ثالث، قرب بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال المتمركزين عند المدخل الرئيسي (الشمالي) لبلدة عزون أطلقوا الرصاص الحي صوب مركبة كانت تسير بمحاذاة شارع قلقيلية– نابلس، ما أدى لاستشهاد الشاب مؤمن نضال أبو رياش (19عاما) من سكان مدينة قلقيلية، وإصابة الشاب براء بلال عيسى قبلان بجروح خطيرة، فيما جرى اعتقال الشاب محمد سعيد طه حسين.

من جانبها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال منعت طواقهما من الوصول إلى المركبة لبعض الوقت، قبل أن تسمح لهم بالتعامل مع المصاب.

وأضافت الجمعية أن جنود الاحتلال أجبروا الطواقم بعد ذلك على مغادرة المكان واحتجزوا المصاب وجثمان الشهيد.

وعقب إطلاق النار على المركبة، أغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة عند المدخل الرئيسي لقرية النبي إلياس شرق قلقيلية المؤدي إلى بلدة عزون وعرقلت حركة تنقل المواطنين، بينما انتشر الجنود عند مدخل «عزبة الطبيب» المجاورة.